Способ увеличения работоспособности озвучили британские ученые

Ученые из Великобритании заявили, что нежелание работать может быть связано с проблемами в организме. В первую очередь, на это может указывать дефицит железа. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание Express.

Железо участвует в производстве красных кровяных телец. Именно они помогают транспортировать кислород к органам. Если же человек чувствует себя подавленно, быстро утомляется и все время хочет спать, вероятнее всего, что этого компонента в организме не хватает.

Существует способ повысить свою работоспособность и вновь обрести любовь к любимому делу. Употребление витаминно-минеральных комплексов с содержанием железа поможет восполнить его дефицит в организме. Ученые предупреждают, что самостоятельно назначать себе этот компонент ни в коем случае нельзя. Перед употреблением препаратов следует сдать соответствующие анализы и проконсультироваться с лечащим врачом.

Восполнить нехватку железа можно также с помощью определенных продуктов питания. Этот компонент содержится в бобовых, орехах и сухофруктах.