Только благодаря вакцинации можно победить коронавирус. С помощью прививок человечество уже справилось с множеством опасных заболеваний, поэтому забыло, что в мире могут быть такие глобальные пандемии.

Об этом рассказала RT замглавы «Вектора» Татьяна Непомнящих.

«Человечество просто отвыкло от того, что бывают глобальные серьезные эпидемии, а ведь еще буквально полвека назад такие проблемы перед человечеством стояли», — отметила она.

Непомнящих уточнила, что чуть больше 40 лет назад человечество смогло победить вирус натуральной оспы. Это важное для всех стран достижение стало возможным лишь с помощью массовой вакцинации. Она напомнила, что инициатором прививочной кампании был Советский Союз.

В результате удалось полностью уничтожить это тяжелое заболевание с высоким уровнем летальности. Теперь не нужно постоянно ставить прививки, чтобы не заболеть оспой.

«Есть большая вероятность, что COVID будет существовать как сезонная инфекция и прививка от него будет ежегодной, регулярной», — отметила Непомнящих.