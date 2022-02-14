Способ обнаружить COVID-19 на ранних стадиях нашли в Роспотребнадзоре

В России создали детектор, который может выявить коронавирус на ранних стадиях. Даже в том случае, если концентрация инфекции в мазке крайне мала. Разработкой занимались ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Важное преимущество — высокая чувствительность нового детектора.

«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — сообщило РИА «Новости».

В будущем разработку можно будет использовать для новых тест-систем. Они позволят провести диагностику прямо у постели пациента, что значительно облегчит процесс. Затраты на такие системы обещают быть небольшими. Для создания тестов не нужно высокотехнологичное оборудование. Изобретение уже зарегистрировали в Роспатенте.

Ранее Минздрав разрешил клинические исследования кожного теста для выявления иммунитета к COVID-19. Испытания проведут на добровольцах от 18 лет, участвовать будут почти 500 добровольцев. Планируется, что процесс завершится к апрелю текущего года.