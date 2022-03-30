Спортзал для тренировок с экзоскелетами откроют в Москве

Глава компании ExoAtlet Екатерина Березий рассказала об открытии в нескольких регионах России, в том числе в столице, спортзалов для тренировок с экзоскелетами. Об этом написала «Газета.ru».

Она отметила, что экзоскелет помогает в реабилитации людям с травмами спинного мозга, с рассеянным склерозом, ДЦП (детский церебральный паралич), ЧМТ (черепно-мозговая травма), а также страдающим от последствий инсульта.

«Перед нами стоит задача запустить заключительный этап экзореабилитации. Мы хотим, чтобы у людей после стационара в клинике была возможность получить определенное количество тренировок, тогда мы сможем многих людей поставить на ноги. Запустить его можно в несколько этапов. Первый — это запуск пилотных проектов экзоджимов по России. Мы планируем сделать это в течение года», — объяснила Березий.

Благодаря тренировке в экзоскелете у человека включается головной и спинной мозг. Таким образом нервная система начинает правильно работать.

Первый экзоджим, который откроют в Москве, будет предназначен для детей. Часовая тренировка стоит 6,5 тысяч руб. Точная дата открытия пока неизвестна.