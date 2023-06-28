Здоровье 28 июня 2023, 21:23 Спортсмен Жевлаков рассказал, какие тренировки помогут поддержать тело в тонусе Спортсмен Жевлаков озвучил комплекс упражнений для поддержания тела в тонусе

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Спортивные тренировки помогут поддержать тело в тонусе. Призер Центрального федерального округа и всероссийского Кубка содружества, кандидат в мастера спорта по тайскому боксу Егор Жевлаков перечислил полезные упражнения. Об этом сообщила ТСН24.

Специалист объяснил, что зарядка в стиле тайского бокса поможет избавиться от лишнего веса. Кроме того, она является отличным способом избавления от стресса и повышения настроения. Упражнения направленны на повышение энергии и улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы.