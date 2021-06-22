Спортсмен рассказал об опасности вечерних тренировок

Вечерние тренировки могут привести к проблемам со сном. Эксперт советует заниматься спортом до 12:00.

Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказала РИА «Новости», что тренировки полезны в первой половине дня. По его словам, в это время организм более расположен к физическим нагрузкам.

«Разумеется, все зависит от индивидуальных особенностей: у некоторых людей вечером уровень работоспособности выше. Однако поздние занятия спортом в любом случае влияют на сон: происходит прилив гормонов, после которого организм предполагает, что будет активным еще какое-то время», — сказал он.

Халаманов добавил, что тренировки, особенно силовые, с интервальной интенсивной нагрузкой возбуждают нервную систему. Это ненормально с точки зрения физиологии и биоритмов. Люди, которые тренируются вечером, спят в промежутке между двумя часами ночи и десять утра, что приводит к непродуктивности днем. Тренер посоветовал ложиться спать до 23:00.