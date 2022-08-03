Спортивный врач Строганов рассказал, к чему приводит неправильная техника бега

Неправильная техника бега может привести к проблемам со здоровьем, передала «Вечерняя Москва». По словам спортивного врача Василия Строганова, в таком случае физическая нагрузка чревата травмами и проблемами с сердцем.

Бегунам ни в коем случае нельзя перенапрягаться, неправильно рассчитывать свои силы.

«Средняя скорость бега — 10–13 километров в час. Это значит, что при преодолении такой дистанции на протяжении полутора-одного часа у человека задействована довольно большая группа мышц: четырехглавые мышцы бедра, прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, широкие мышцы бедра, икроножные мышцы, группа ягодичных мышц, подвздошно-поясничные, поясничная, мышцы стоп, а также вспомогательные группы», — рассказал врач.

Неправильная техника бега грозит различными травмами — растяжениями, разрывами, надрывами, вывихами, переломами, воспалениями суставов и сухожилий. Кроме того, продолжительный бег без должной подготовки может привести к проблемам с сердцем.