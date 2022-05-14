Спортивный врач рассказал, с чего начать подготовку тела к лету

Многие россияне начинают готовиться к лету с помощью интенсивных тренировок. Но упражнения могут обернуться опасными последствиями. Чтобы этого не произошло, стоит пройти обследование, предупредил спортивный врач Илья Мелехин.

«Если человек планирует регулярно заниматься, и он поставил себе серьезную цель, то надо начать с похода к врачу. Это нужно, чтобы определить состояние своего здоровья перед началом тренировок к лету. Это обследование — самое простейшее, его можно пройти в поликлинике», — рассказал Мелехин радио Sputnik.

Он уточнил, что речь идет об измерении давления, сдаче анализов и флюорографии. Человек может даже не знать о заболевании, а проблемы появятся вместе с началом тренировок. В качестве примера медик привел гипертоническую болезнь.

«Почему-то люди считают, что при гипертонии у них обязательно болит голова, но это не обязательно. Может не быть никаких симптомов, а давление при этом 160 и выше. Человек может годами этого не знать, пока во время усиленной тренировки что-то не произойдет», — отметил Мелехин.

По его словам, при гипертонической болезни физическая нагрузка становится опасна для жизни. В этом случае от занятий спортом страдают сосуды и сердце.