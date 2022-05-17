Спортивный врач Пурига объяснила, почему экзотические сухофрукты могут быть опасны

Сухофрукты из папайи, бананов, манго и других заморских фруктов обрабатывают с помощью пестицидов, а затем вымачивают в щелочи и отбеливают в серной кислоте. Об этом Lenta.ru рассказала спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига.

«Фрукты сушатся или естественным образом, или в промышленных печах. В большинстве случаев при сушке в промышленных масштабах используется консервант диоксид серы Е220, он придает золотисто-желтый оттенок, поэтому больше проходит желтым сухофруктам», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что помимо пестицидов, в экзотических сухофруктах содержание сахара может достигать 80% из-за вымачивания их в сахарном сиропе.

«Бананы обжаривают в рапсовом масле, реже в подсолнечном. Связано это с его низкой стоимостью. До этого фрукты могут дополнительно обрабатывать пестицидами и отбеливать химическими веществами. При этом требование обработки закреплены нормативными документами, в том числе ГОСТами», — сказала медик.

Она также посоветовала обратить внимание на сухофрукты, нарезанные кусочками. Зачастую в такие упаковки складируют некачественные продукты.