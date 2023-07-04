04 июля 2023, 19:30
Спортивный врач Олисов рассказал, что «локоть гольфиста» и «локоть теннисиста» возникают из-за перенапряжения мышц
Такие заболевания, как «локоть гольфиста» и «локоть теннисиста» — это, по сути, реакция организма на то, что человек перенапряг конкретную мышцу. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал спортивный врач Денис Олисов.
Такая травма характеризуется одним и тем же набором симптомов. Среди них — боль, потеря функций, нарушение двигательных паттернов сухожилий.
Реклама
«Терапия в принципе предполагает снятие боли, остроты процесса и подключение вас к нагрузке — корректирующим упражнениям, которые являются единственным протоколом, который может помочь в этой ситуации», — объяснил Денис Олисов.
Врачи
Реклама
Реклама