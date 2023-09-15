Здоровье 15 сентября 2023, 14:45 Спортивный врач Олисов: для нормального существования человеку необходимо 15-20 минут физической активности в день

Читать 360tv в

Спортивный врач Денис Олисов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» опроверг суждение о том, что человеку необходимо проходить каждый день не менее 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

По его словам, достаточно проявлять активность в течение 15-20 минут для нормального существования. Важна именно длина дистанции и скорость, с которой мы идем.

Реклама

Врач добавил, что ходьба является самым простым видом человеческой активности. В этом движении задействовано практически все тело.