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    03 февраля 2021, 16:09

    Спортивный врач объяснил, как восстановиться после коронавируса

    Полина Петрова

    Подполковник медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский объяснил, как восстановить силы человеку, который переболел COVID-19, сообщил сайт kp.ru.

    По словам специалиста, профессиональным спортсменам для полного восстановления требуется около четырех недель. Людям, которые не привыкли к большим нагрузкам, понадобится больше времени. Тяжесть перенесенного заболевания и возраст удлиняют срок до нескольких месяцев. Яблуновский отметил, что любые физические занятия необходимо проводить, увеличивая нагрузку плавно. Также важна регулярность тренировок.

    При этом, прежде чем упражняться, нужно заняться устранением болезненных узелков в мышцах. В противном случае мышцы будут очень быстро уставать и реабилитация продлится гораздо дольше.

    «Очень популярно среди спортсменов самостоятельное лечение триггерных узелков в мышцах методом их придавливания с помощью валика, теннисных мячей или электрическим массажером до и после тренировок», — пояснил врач.

    Эксперт напомнил, что натренированность в любом случае теряется из-за болезней и отпусков. Восстановление всегда требует времени и упорства.