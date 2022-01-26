Спортивный врач Мехелин посоветовал россиянам повременить с фитнесом после коронавируса

Спортивный врач, руководитель отдела спортивной медицины «Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта Илья Мехелин посоветовал россиянам после перенесенного коронавируса пройти углубленную диспансеризацию и на время отказаться от физнагрузок. Об этом написал «ФедералПресс».

Специалист считает, что после болезни не стоит сразу бежать в спортзал, поскольку у перенесших инфекцию отмечается высокий риск образования тромбов.

«Коронавирус — мультисистемное заболевание сосудов. Они могут быть поражены везде: и в сердце, и в легких, и в головном мозге. Во что выльется? Трудно сказать. Есть такой синдром, как повышенная свертываемость крови после коронавируса. Могут теоретически образовываться тромбы какие-то. Если есть опасность тромбообразования, то заниматься спортом вообще в принципе нельзя», — добавил Мехелин.

Во время диспансеризации врач предложил сдать анализ биохимии крови, а также сделать УЗИ нижних конечностей. Даже если болезнь прошла в легкой форме, тромбообразование исключать нельзя. При сильных нагрузках оторвавшиеся тромбы могут привести к печальным последствиям.