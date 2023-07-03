Здоровье 03 июля 2023, 14:06 Спортивный тренер Волынкина рассказала, что мужчины худеют быстрее женщин

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Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в разговоре с изданием NEWS.ru заявила, что мужчины худеют быстрее, чем женщины. Особенно это касается представителей мужского пола старше 45 лет.

Женщины, достигшие детородного возраста и не родившие ребенка, сталкиваются с гормональными изменениями. Это тоже влияет на похудение, написал сайт kp.ru.

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Однако большую роль в похудении играет образ жизни. Если мужчина не будет заниматься спортом и следить за питанием, то его фигура будет меняться по образу женской.