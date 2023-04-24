Здоровье 24 апреля 2023, 18:15 Спортивный эксперт Сиверкина: перед занятиями аэробикой новичкам следует исключить болезни сердца

Читать 360tv в

Аэробика не требует никакой специальной подготовки, однако перед тренировками новичкам рекомендуется исключить заболевания сердца. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина в беседе с Life.

По словам специалиста, первые занятия должны быть с подходами по 15-20 минут, при этом очень важно делать между ними перерывы. Новичкам перед тренировками также следует исключить болезни суставов и связок дли избежания травм.

Реклама

Сиверкина отметила, что ежедневно заниматься аэробикой не стоит, у организма должно быть время для восстановления.