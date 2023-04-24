24 апреля 2023, 18:15
Спортивный эксперт Сиверкина: перед занятиями аэробикой новичкам следует исключить болезни сердца
Аэробика не требует никакой специальной подготовки, однако перед тренировками новичкам рекомендуется исключить заболевания сердца. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина в беседе с Life.
По словам специалиста, первые занятия должны быть с подходами по 15-20 минут, при этом очень важно делать между ними перерывы. Новичкам перед тренировками также следует исключить болезни суставов и связок дли избежания травм.
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Сиверкина отметила, что ежедневно заниматься аэробикой не стоит, у организма должно быть время для восстановления.
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