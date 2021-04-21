Спортивный диетолог рассказал, кому нужно пить витамины на фоне пандемии

Спортивный диетолог Зина Руденко рассказала, кому нужно пить витамины на фоне пандемии коронавируса. Она уточнила, что на первый взгляд безобидные пилюли являются химически синтезированными веществами, обладающими аллергенностью, написало РИА ФАН.

Эксперт посоветовала принимать витамины тем, кто придерживается диет, ограничивая себя в пище.

«В условиях сокращения пищевого рациона по калорийности, а также значительного уменьшения набора потребляемых продуктов, особенно при сокращении жиров в рационе, мы не получаем нужного количества жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К», — отметила Руденко.

По ее словам, худеющим женщинам важно пить омега-3 — не менее двух граммов в день. Еще витамины нужно принимать людям, которые три и более раз в неделю тренируются в спортзале, а также тем, кто соблюдают диету по причине болезни. Кроме этого, микроэлементы необходимы человеку, часто находящемуся в стрессовом состоянии.