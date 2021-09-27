Спортивный диетолог рассказал, как похудеть без вреда для здоровья

Многие люди, желая похудеть как можно скорее, сильно ограничивают себя в еде, что может плохо сказаться на состоянии здоровья. Спортивный и клинический диетолог-нутрициолог, персональный тренер Ракель Капель рассказала, как худеть правильно и без вреда для организма. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на испанское издание ABC.

Врач посоветовала не снижать количество калорий слишком радикально. Также стоит разнообразить рацион свежими сезонными фруктами. При этом во время каждого приема пищи стоит употреблять белок, картофель, злаки и бобовые.

«И пускай на упаковке написано „фитнесс“, „диета“, „био“, „эко“ или „цельные злаки“… Продукт глубокой переработки никогда не будет хорошим вариантом. Такие продукты не просто не помогают насыщению, они специально изготовлены, чтобы стимулировать аппетит», — отметила Капель.