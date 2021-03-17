Спортивный диетолог объяснил, какие соки являются самыми полезными

Спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что самыми полезными соками являются свежевыжатые. Дело в том, что они очень легко усваиваются и имеют в своем составе только натуральные сахара, сообщил телеканал «Звезда».

«Для сока берите только созревшие, свежие плоды. Тщательно мойте овощи и фрукты. Употреблять свежевыжатые соки лучше сразу в течение 15 минут после приготовления, иначе позже из них теряется их минерально-витаминная ценность», — уточнила врач.

По мнению Писаревой, больше всего пользы здоровью приносит употребление соков из моркови, капусты, свежей зелени и апельсинов. Она отметила, что морковный сок содержит много бета-каротина и укрепляет нервную систему. Чтобы он лучше усвоился, в стакан с напитком рекомендуется добавить каплю оливкового масла. Также можно смешать этот сок с яблочным.

Помимо прочего, сок капусты оказывает хорошее влияние на пищеварение. Напиток содержит большое количество аминокислот, имеет антимикробное и кровоостанавливающее действие. Смузи из зелени поможет насытить кровь кислородом, а апельсиновый сок формирует в организме защиту от бактерий и инфекций.