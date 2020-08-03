Список жизненно важных лекарств обновили в России впервые за 10 лет

Число стратегически важных препаратов, которые должны производиться в России, расширят с 57 до 215 позиций. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств», — сообщил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Его процитировал ТАСС.

По словам премьера, в списке сейчас значится лишь 57 лекарств. Перечень не менялся последние десять лет. Глава Кабмина отметил, что среди включенных названий есть препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Он подчеркнул, что задачей правительства является обеспечить доступность «современных эффективных и востребованных препаратов», ведь это напрямую касается жизни и здоровья россиян.

Ранее Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%. Эту возможность смогут использовать участники программы получения ипотеки под 6,5%, а также имеющие право на льготные программы семьи с детьми и участники «дальневосточной ипотеки».