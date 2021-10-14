Список граждан, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию расширили в Свердловской области

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских озвучил расширенный список людей, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек», — заявили в ведомстве.

Первый компонент вакцины необходимо поставить до 15 ноября 2021 года. Второе — до 15 декабря. В противном случае работодатель обязан отстранить сотрудника от работы или перевести на дистант.