Списку побочных эффектов «КовиВака» нашлось простое объяснение

В Центре имени Чумакова объяснили включение списка побочных эффектов в инструкцию к препарату «КовиВак». Потребителя пытаются подготовить к возможному развитию ситуации.

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью газете «Известия», что в инструкциях обычно подразумевают сотни тысяч и миллионы вакцинированных.

«Мы исходим не из практического опыта первых испытуемых, а скорее, из вероятных опытов работы с цельновирионными вакцинами», — заметил специалист.

Он добавил, что в документации указаны «обычные побочки», среди которых могут встречаться боль в месте укола, покраснение и головная боль.

«Это не значит, что мы с этим столкнулись. Мы просто пытаемся подготовить потребителя к возможной ситуации», — пояснил Ишмухаметов.

Через одну-две недели, допустил он, начнется третья стадия испытаний «КовиВака». Исследования медики намерены проводить на добровольцах старше 60 лет. К ним привлекут еще три группы людей — с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями и хронической обструктивной болезнью легких.

«Это наша следующая задачка. Мы попросили порядка трех с лишним тысяч испытуемых, но, наверное, это число будет расширяться», — подчеркнули в Центре имени Чумакова.