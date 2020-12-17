Спикер Заксобрания Севастополя Немцев заразился коронавирусом

«Неделю назад я почувствовал недомогание, и у меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы, за это время я дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания», — уточнил Немцев.

Он отметил, что за полчаса до начала пленарного заседания получил результат третьего теста, который оказался положительным. Политик заявил, что не может подвергать опасности коллег, поэтому направляется в городскую инфекционную больницу. На заседании его заменит вице-спикер Татьяна Лобач.