Спецпропуска начали выдавать в Ставропольском крае
Спецпропуска, позволяющие находиться на улице и ездить на работу, начали выдавать в Кисловодске Ставропольского края. Об этом написал сайт «Известия» со ссылкой на сайт администрации города.
На данный момент около ста муниципальных служащих, не отправленных на удаленку, получают пропуска. Они смогут передвигаться по городу до места работы.
В Ставропольском крае режим самоизоляции ввели 31 марта до 6 апреля. Людям запрещено выходить на улицу. Покинуть дом можно только в экстренном случае.