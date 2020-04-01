Спецпропуска начали выдавать в Ставропольском крае

На данный момент около ста муниципальных служащих, не отправленных на удаленку, получают пропуска. Они смогут передвигаться по городу до места работы.

В Ставропольском крае режим самоизоляции ввели 31 марта до 6 апреля. Людям запрещено выходить на улицу. Покинуть дом можно только в экстренном случае.