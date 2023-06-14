Здоровье 14 июня 2023, 18:30 Спецпроект «Лекарственная безопасность россиян» представили на ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Аналитический центр НАФИ совместно с фондом «Росконгресс» представили на Петербургском международном экономическом форуме спецпроект «Лекарственная безопасность россиян: выбор лекарств, лояльность к аптекам, уровень доверия врачам и фармацевтам». Он содержит уникальные данные о том, как россияне оценивают доступность лекарств, каков уровень лояльности к аптекам и насколько жители доверяют фармацевтам.

Проект презентовали на Российском фармацевтическом форуме, который состоялся в первый день ПМЭФ. Аналитики НАФИ исследовали доступность аптек в небольших городах и сельской местности, случаи контрафакта, недостаточный контроль реализации рецептурных препаратов, недоверие общества к онлайн-аптекам, низкий уровень медицинской грамотности среди граждан и склонность к самолечению.

Реклама

Специалисты пришли к выводу, что подавляющее большинство россиян при выборе лекарств соблюдают баланс: ориентируются на эффективность и стоимость, руководствуются рекомендациями врачей и следят за проявлением побочных эффектов. При этом более трети жителей страны, принимая лекарства, соблюдают рекомендации врачей лишь частично и прерывают курс лечения, почувствовав улучшение.

Почти 60% россиян говорят о шаговой доступности от их дома одной-трех аптек. Доля тех, кто заявил об отсутствии аптек рядом, в шесть раз выше среди сельских жителей.