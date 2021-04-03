Специальные тесты понадобятся привитым «ЭпиВакКороной»

Некоторые тесты не определяют антитела к коронавирусу после вакцинации медицинским препаратом «ЭпиВакКорона». Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

«В отношении выработки антител после вакцинации вакциной „ЭпиВакКорона“ Роспотребнадзор информирует, что для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител», — говорится в сообщении.

«ЭпиВакКорона не обременяет иммунную систему выработкой антител, которые меньше задействованы в борьбе с инфекцией. При этом основная масса коммерческих тестовых наборов нацелена на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса. По этой причине они не настолько чувствительны к «небольшому пулу ключевых антител, образующихся после прививки вакциной „ЭпиВакКорона“».

Поэтому в ведомстве предложили использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», чтобы оценить уровень иммунитета, сформировавшегося после введения вакцины. Они разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

ИФА тест-системы поставляют во все регионы России, где жителей вакцинируют «ЭпиВакКороной».

Первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила в больницы на неделе, которая началась 29 марта. «ЭпиВакКорону» разработал новосибирский центр «Вектор», ее зарегистрировали в 2020 году.