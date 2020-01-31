Специалисты запустили эксперимент, способный помочь сотням детей

Наследственные заболевания скелета занимают второе место среди врожденных пороков развития в регионе. Результаты обследования помогут лечить детей по всей стране.

Елена Николаева, главврач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка», рассказала, что будет происходить по итогам эксперимента.

«Планируется разработка программы мероприятий для этих детей с определением дальнейшей тактики лечения, а при необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации, протезирования — созданием индивидуальной „дорожной карты“ для каждого пациента», — заявила главврач.

После того, как эксперимент успешно пройдет в Свердловской области, результаты можно экстраполировать на всю страну.