Специалисты заявили, что некоторые виды картофеля могут быть опасны для людей с диабетом

Некоторые виды картофеля представляют опасность из-за высокого гликемического индекса. Например, людям, страдающим диабетом, лучше исключить из рациона белый картофель. Особенно он опасен в виде фри или пюре, написало британское издание Daily Express.

Гликемический индекс отображает скорость влияния продуктов на уровень сахара в крови.

«У сладкого картофеля гликемический индекс низкий. Поэтому есть такой вид картофеля диетологи рекомендуют. Плюс к этому, он „очень питательный“. Но диабетикам лучше избегать регулярного употребления в пищу белого картофеля, поскольку у него высокий гликемический индекс», — процитировало РИА ФАН авторов издания.

Сладкая разновидность корнеплода может быть полезной для людей с эндокринными заболеваниями.

Ранее врач-диетолог Джаред Мичем сообщил, что положительное воздействие на человеческий организм оказывает батат, более известный как сладкий картофель. Его употребление укрепляет кишечную микрофлору благодаря витаминам.