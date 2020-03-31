Специалисты выявили тренды коронавируса

По мнению специалистов, вероятность попадания молодых в реанимацию увеличивается. Несмотря на то, что риск смерти остается на маленьком уровне, без врачебной помощи и они могут не выжить.

Тем не менее, для людей младше 40 лет характерно легкое течение болезни, поэтому они редко обращаются за помощью к специалистам.

Ученые постепенно соглашаются в том, что на выживаемость при заражении коронавирусной инфекцией влияет иммунитет человека. Например, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак и астма ухудшают течение болезни.

Эксперты заметили, что граждане с низкими доходами чаще заболевают коронавирусной инфекцией и умирают от нее. Такую статистику связывают с тем, что кассиры, электрики, водители грузовиков и сотрудники заводов продолжают работать и во время карантина. Более того, они часто взаимодействуют с людьми и редко получают защитную экипировку. По словам исследователей, необеспеченные люди чаще ведут нездоровый образ жизни, поэтому имеют больше хронических заболеваний. Они и усложняют течение коронавирусной инфекции.