Специалисты выяснили, как кофемания влияет на организм

Зависимость от кофеина проявляется не сразу, иногда на это требуется месяц, три, шесть или целый год. Однако отследить патологическое влечение может не каждый. Кофеинозависимые люди, которые отказываются от кофе, испытывают синдром отмены.

«Этот синдром выражается прежде всего в виде эмоционального дискомфорта, а потом уже появляются вегетативные реакции — потливость, повышение-понижение артериального давления. Чтобы купировать эти симптомы, человек готов вернуться к употреблению кофе в больших количествах», — пояснил нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун.

При синдроме люди ощущают головную боль, усталость, сонливость, подавленное настроение, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, тошноту и рвоту.

Люди с кофеиновой интоксикацией страдают от нервозности, беспокойства, бессонницы и психомоторного возбуждения. Тем, кто обладает высокой чувствительностью, достаточно трех чашек, чтобы вызвать эти симптомы.

Как правило, кофеинозависимые люди не связывают свои проблемы с напитком, особенно при отказе от него. Часто они думают, что в дискомфорте виноваты внешние обстоятельства. Например, погода или другие люди. Однако это те же симптомы, которые проявляются при отказе от любого другого вида зависимостей.