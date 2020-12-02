Специалисты ВОЗ объяснили, в каких случаях маску нужно носить на улице

Уточняется, что использовать средства индивидуальной защиты необходимо в том числе магазинах, школах, на рабочих местах, если нет возможности соблюдать дистанцию не менее одного метра, информирует ИА НСН.

Помимо прочего, ВОЗ рекомендует носить маску, если помещение не очень хорошо проветривается. Это касается как взрослых, так и детей 12 лет и старше. Несовершеннолетним, не достигшим пяти лет, ношение масок не рекомендовано. Ребенку в возрасте от шести до 11 лет повязку для лица лучше использовать «с учетом конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску, и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых».