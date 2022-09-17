Специалисты Университета Миннесоты посоветовали употреблять грецкие орехи в молодости | 360°

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Специалисты Университета Миннесоты посоветовали употреблять грецкие орехи в молодости

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Молодым людям стоит регулярно употреблять грецкие орехи. Они помогают сохранить здоровье человека в будущем. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты (США), сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Nutrition, Metabolism, & Cardiovascular Diseases.

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Специалисты проанализировали информацию о питании 3023 мужчин и женщин, возраст которых составляет от 18 до 30 лет. При этом 352 человека употребляли грецкие орехи на регулярной основе. Результаты исследования показали, что спустя 30 лет здоровье людей, которые ели орехи, отличалось более высокими показателями.

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