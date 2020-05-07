Специалисты спрогнозировали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии коронавируса

«Свободная пресса» поделилась двумя вариантами сценариев. При «оптимистичном» к 2025 году на планете появятся 1,8 миллиона заболевших туберкулезом. Примерно 342,5 тысячи из которых умрут.

При пессимистичном через пять лет стоит ожидать 6,3 миллиона больных. 1,4 миллиона из которых могут скончаться от туберкулеза.

Специалисты считают, что данная проблема особо остро коснется Украины, Кении и Индии.