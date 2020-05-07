Специалисты спрогнозировали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии коронавируса
Медицинские исследователи заявили, что из-за борьбы с пандемией коронавируса без диагностики и лечения остаются десятки тысяч больных туберкулезом по всему миру. По их словам, в будущем вероятен рост количества смертей от этого заболевания. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Свободная пресса» поделилась двумя вариантами сценариев. При «оптимистичном» к 2025 году на планете появятся 1,8 миллиона заболевших туберкулезом. Примерно 342,5 тысячи из которых умрут.
При пессимистичном через пять лет стоит ожидать 6,3 миллиона больных. 1,4 миллиона из которых могут скончаться от туберкулеза.
Специалисты считают, что данная проблема особо остро коснется Украины, Кении и Индии.