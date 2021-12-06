Специалисты спрогнозировали, когда «омикрон» сможет вытеснить «дельту»

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, через какой период времени новый южноафриканский штамм «омикрон» сможет вытеснить индийскую «дельту». Об этом он сообщил Ura.ru.

По словам специалиста, замена штаммов будет зависеть от того, насколько мощно «омикрон» попадет в Россию. Если не закрыть авиасообщение со странами Африки, то мощная вспышка «омикрона» может произойти в стране уже в конце января.

«Наверняка „омикрон“ вытеснит „дельта“-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки „омикрона“ можно будет ожидать к концу января. Возможно, „дельта“-линию мутация моментально не вытеснит, но если судить по провинциям Южной Африки, то там все идет очень быстро», — объяснил Крючков.

По словам врача-эпидемиолога Александра Выгоняйлова, скорость распространения «омикрона» над «дельтой» будет зависеть от заразности штамма. Уже имеется информация, что в некоторых странах южноафриканский вариант ковида вытеснил индийский.