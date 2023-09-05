Здоровье 05 сентября 2023, 11:44 Специалисты Сеченовского университета разработают новый метод лечения аритмии с использованием жидкого азота

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Врачи Сеченовского Университета Минздрава РФ планируют внедрить новый метод лечения аритмии с использованием жидкой закиси азота этой осенью. Об этом сообщила«Газета.ru».

Отмечается, что криогенная изоляция устьев легочных вен позволит навсегда избавить пациентов от заболевания, сопровождающегося нарушением сокращения сердечной мышцы. Процедура также поможет людям, страдающим фибрилляцией предсердий.

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Как сообщил сайт kp.ru,на сегодняшний день подобный метод лечения применяется в единичных клинических центрах России.