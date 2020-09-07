Специалисты Росстата назвали регионы с самым большим числом курильщиков

Согласно данным аналитиков, наибольшее число россиян с такой вредной привычкой живет в Чукотском автономном округе. Здесь табак потребляют 39% населения. Второе место заняла Еврейская автономная область, где курят сигареты 37,3% жителей. Помимо прочего, в пятерку попали Забайкальский край (36,3%), Республика Хакасия (35,7%) и Якутия (34,4%).

Меньше всего людей с пагубным пристрастием оказалось в Ингушетии (5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%). Также в список вошли Северная Осетия и Кабардино-Балкария. В целом в минувшем году табак потребляли 24% населения нашей страны. В их числе 40% представителей мужского пола и 11% женщин.

Ранее сообщалось, что семь граммов этанола в день повышают риск развития ожирения у мужчин на 10%. Такая концентрация спирта содержится в половине небольшого бокала вина либо половине бутылки 0,35 пива. Более двух доз алкоголя в день в 34% случаев приводят к появлению лишнего веса и в 42% — к метаболическому синдрому.