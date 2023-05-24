Здоровье 24 мая 2023, 14:29 Специалисты России и Никарагуа разработали вакцину от лихорадки денге Глава ФМБА Скворцова объявила о разработке вакцины против лихорадки денге РИА «Новости»

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Эксперты российско-никарагуанского предприятия «Мечников» разработали вакцину против лихорадки денге. Об этом в беседе с ТАСС заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что с инициативой о разработке препарата выступил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

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«Это действительно „хайтековская“ задача — сделать вакцину против денге для того, чтобы не было никаких побочных реакций», — заявила Скворцова.

Глава ФМБА добавила что клинические испытания российские и латиноамериканские специалисты начнут в ближайшее время.

Вирус лихорадки денге переносят комары. Заболевание вызывает высокую температуру, обезвоживание и резкое падение уровня тромбоцитов в крови. В тяжелой форме у зараженных начинаются сильные кровотечения и отказывают органы. В основном вирус распространен в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

В последний раз вспышка лихорадки денге произошла в Индии в августе прошлого года.