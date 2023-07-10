Здоровье 10 июля 2023, 19:13 Специалисты Роспотребнадзора: заразиться бруцеллезом можно после употребления сырого молока

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Инфекцией бруцеллез, передающейся от больных животных человеку, можно заразиться после употребления сырого деревенского молока. Об этом напомнили специалисты петербургского Роспотребнадзора, сообщил сайт «Петроград».

Отмечается, что инфекционное заболевание сопровождается поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Для профилактики бруцеллеза следует пить только кипяченое молоко и не покупать мясные продукты с рук.

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Как сообщил «Царьград», за первое полугодие в Петербурге выявили три случая заражения бруцеллезом.