10 июля 2023, 19:13
Специалисты Роспотребнадзора: заразиться бруцеллезом можно после употребления сырого молока
Инфекцией бруцеллез, передающейся от больных животных человеку, можно заразиться после употребления сырого деревенского молока. Об этом напомнили специалисты петербургского Роспотребнадзора, сообщил сайт «Петроград».
Отмечается, что инфекционное заболевание сопровождается поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Для профилактики бруцеллеза следует пить только кипяченое молоко и не покупать мясные продукты с рук.
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Как сообщил «Царьград», за первое полугодие в Петербурге выявили три случая заражения бруцеллезом.
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