Здоровье 01 июня 2023, 14:02 Специалисты Роспотребнадзора: употребление красных помидоров поможет отказаться от курения

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Употребление продуктов с большим содержанием никотиновой кислоты поможет отказаться от курения. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на данные специалистов Роспотребнадзора.

Процесс избавления от пагубной привычки облегчат именно продукты, богатые этим веществом. Лидером по содержанию никотиновой кислоты являются красные помидоры.

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Отмечается, что также витамин содержится в картофеле, баклажанах и овощах семейства пасленовых.