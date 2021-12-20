Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему не стоит садиться на ограничительные диеты зимой
Роспотребнадзор заявил, что жесткие диеты в зимний период могут испортить здоровье
Ограничительные диеты зимой могут крайне негативно сказаться на здоровье человека. Таким мнением поделились представители Роспотребнадзора. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на сайт ведомства.
Зимой организм сильно нуждается в полноценном и сбалансированном питании. Рацион должен состоять из большого количества белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. Лучше всего в зимний период питаться мясными, молочными и рыбными продуктами, злаками, фруктами, овощами и орехами.
Если же вы все-таки хотите похудеть, гораздо лучше прибегнуть к дробному питанию. Питаться стоит как можно чаще, но небольшими порциями. Таким образом удастся сохранить бодрость на протяжении дня и не переедать вечером.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили также, что организму необходимо получать достаточное количество жидкости в течение дня. Лучше всего использовать напитки на основе чистой воды без добавления сахара.