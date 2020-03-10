    10 марта 2020, 13:56

    Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике коронавируса

    Ольга Ситникова

    Роспотребнадзор поделился рекомендациями, которые помогут предупредить заражение коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    Эксперты уточнили, что стоит отказаться от посещения общественных мест. Например, на время стоит отложить походы в торговые центры, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также поездки в транспорте в час пик.

    Для профилактики важно использовать медицинские маски и респираторы. Однако менять их необходимо каждые два или три часа.

    Специалисты не рекомендуют контактировать с людьми с заметными признаками ОРВИ. Другая рекомендация — тщательно мыть руки с мылом при возвращении с улицы.

    В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать гаджеты и офисную технику. Более того, стоит сократить количество рукопожатий и объятий с людьми и не использовать чужие средства личной гигиены.