Специалисты Роспотребнадзора рассказали о профилактике коронавируса

Эксперты уточнили, что стоит отказаться от посещения общественных мест. Например, на время стоит отложить походы в торговые центры, на спортивные и зрелищные мероприятия, а также поездки в транспорте в час пик.

Для профилактики важно использовать медицинские маски и респираторы. Однако менять их необходимо каждые два или три часа.

Специалисты не рекомендуют контактировать с людьми с заметными признаками ОРВИ. Другая рекомендация — тщательно мыть руки с мылом при возвращении с улицы.

В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать гаджеты и офисную технику. Более того, стоит сократить количество рукопожатий и объятий с людьми и не использовать чужие средства личной гигиены.