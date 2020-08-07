Специалисты Роспотребнадзора предупредили о накоплении радиации в грибах, чернике, клюкве и других растительных продуктах леса.

Как пояснили эксперты, эти растения больше других способны накапливать радионуклиды. Практически каждый год непригодные для питания продукты находят на рынках и убирают с продажи.

Чаще всего они попадают в нашу страну из районов, которые загрязнены после Чернобыльской аварии. Помимо прочего, случалось, что туристы привозили грибы и ягоды с высоким радиационным фоном из Белоруссии, пишет сайт «Русская планета».

Ранее представители Роскачества рассказали гражданам, как правильно собирать и покупать грибы. По словам специалистов, грибы не нужно собирать вдоль дорог, трасс и рядом с экологически неблагополучными организациями. Ни в коем случае нельзя брать плод, если нет полной уверенности в его происхождении и названии.