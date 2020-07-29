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    29 июля 2020, 10:21

    Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как не заразиться энтеровирусом

    Полина Петрова

    Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как избежать заражения энтеровирусной инфекцией. По их словам, прежде всего нужно соблюдать личную гигиену.
    Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как не заразиться энтеровирусом

    Как пояснили медики, это заболевание чаще всего передается водным и контактно-бытовым путем. У человека поднимается высокая температура, начинают болеть голова, спина, живот, постоянно тошнит.

    Чтобы не столкнуться с таким недугом, важно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, а также после смены подгузника у ребенка. Еще нельзя забывать про мытье фруктов и овощей, употребление воды только гарантированного качества и защиту пищи от насекомых, пишет «ФедералПресс».

    Помимо прочего, не нужно общаться с людьми, у которых есть признаки инфекционных заболеваний либо сыпь. Купаться в теплый сезон лучше лишь на специально оборудованных пляжах и в бассейнах. Там, где не проводят обеззараживание, есть опасность подхватить энтеровирус.

    Если человек заметил у себя первые признаки этого заболевания, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

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