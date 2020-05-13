    13 мая 2020, 15:42

    Специалисты Роспотребнадзора назвали города Башкирии с большим количеством зараженных коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Специалисты Роспотребнадзора назвали города Башкирии, в которых находится самое большое количество зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Самый пораженный город республики — Уфа. На данный момент там зарегистрировано 527 случаев заражения. На втором месте находится Нефтекамск с 238 зараженных. Далее идут Белебей (87), Стерлитамак (55) и Уфимский район (51).

    Меньше всего больных COVID-19 в Межгорье, Баймакском, Кигинском, Дюртюлинском, Федоровском, Мечетлинском, Архангельском и Бурзанском районах.