Специалисты Роспотребнадзора назвали города Башкирии с большим количеством зараженных коронавирусом

Самый пораженный город республики — Уфа. На данный момент там зарегистрировано 527 случаев заражения. На втором месте находится Нефтекамск с 238 зараженных. Далее идут Белебей (87), Стерлитамак (55) и Уфимский район (51).

Меньше всего больных COVID-19 в Межгорье, Баймакском, Кигинском, Дюртюлинском, Федоровском, Мечетлинском, Архангельском и Бурзанском районах.