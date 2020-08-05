Специалисты Роскачества рассказали о вреде свежевыжатых соков

Так, мало пользы будет от напитка, приготовленного несколько часов назад. Важно выпить сок через 15–20 минут после приготовления, ведь многие полезные вещества разрушаются под воздействием воздуха и перепада температур.

Помимо прочего, избыток фруктозы и чрезмерное употребление сахара тоже плохо сказывается на здоровье. Дело в том, что фруктоза перерабатывается только в печени. То, что не преобразовалось в глюкозу для получения энергии, сразу превращается в жир. Для приготовления сока достаточно примерно трех фруктов или 6–8 овощей, пишет сайт NEWS.ru.

Также пищевые кислоты, которые содержатся во фруктах и овощах, вызывают появление эрозии зубной эмали. После употребления сока лучше прополоскать рот водой. Еще не стоит пить фруктовые соки на голодный желудок, так как кислоты и фруктовый сахар агрессивно воздействуют на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.