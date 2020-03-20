Специалисты Роскачества рассказали, как правильно пользоваться антисептиком
Специалисты Роскачества оцени эффективность антисептиков против коронавируса. А также рассказали, являются ли они заменой мытья рук с мылом. Об этом написал сайт «Известия».
Эксперты сообщили, что стоит выбирать те антисептики, в которых содержание спирта составляет более 60%. Его следует наносить около 3—4 мл и протирать в течение минуты.
При использовании геля на грязные и жирные руки он может оказать неэффективным.
Эффективность антисептиков против коронавируса не доказана, сообщил RT.