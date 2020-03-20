    20 марта 2020, 13:50

    Специалисты Роскачества рассказали, как правильно пользоваться антисептиком

    Анастасия Кременчугская

    Специалисты Роскачества оцени эффективность антисептиков против коронавируса. А также рассказали, являются ли они заменой мытья рук с мылом. Об этом написал сайт «Известия».

    Эксперты сообщили, что стоит выбирать те антисептики, в которых содержание спирта составляет более 60%. Его следует наносить около 3—4 мл и протирать в течение минуты.

    При использовании геля на грязные и жирные руки он может оказать неэффективным.

    Эффективность антисептиков против коронавируса не доказана, сообщил RT.