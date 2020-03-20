Специалисты Роскачества рассказали, как правильно пользоваться антисептиком

Эксперты сообщили, что стоит выбирать те антисептики, в которых содержание спирта составляет более 60%. Его следует наносить около 3—4 мл и протирать в течение минуты.

При использовании геля на грязные и жирные руки он может оказать неэффективным.

Эффективность антисептиков против коронавируса не доказана, сообщил RT.