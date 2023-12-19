19 декабря 2023, 18:41
Специалисты Роскачества посоветовали при выборе мандаринов ориентироваться на цвет кожицы
Выбирая мандарины для новогоднего стола, следует, прежде всего, ориентироваться на цвет кожицы цитрусовых. Если она оранжевая, значит, фрукт спелый и сладкий. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества, написал сайт NEWS.ru.
На кожице мандарина не должно быть гнили и пятен, а сама она должна быть гладкой и ровной. Чтобы проверить, зрелый ли мандарин, можно на него немного надавить пальцем. Фрукт должен принять исходную форму.
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«Не нужно обращать внимание на зеленый хвостик или зеленоватую кожуру — они не говорят о свежести мандарина», — добавили в ведомстве.
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