Здоровье 19 декабря 2023, 18:41 Специалисты Роскачества посоветовали при выборе мандаринов ориентироваться на цвет кожицы

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Выбирая мандарины для новогоднего стола, следует, прежде всего, ориентироваться на цвет кожицы цитрусовых. Если она оранжевая, значит, фрукт спелый и сладкий. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества, написал сайт NEWS.ru.

На кожице мандарина не должно быть гнили и пятен, а сама она должна быть гладкой и ровной. Чтобы проверить, зрелый ли мандарин, можно на него немного надавить пальцем. Фрукт должен принять исходную форму.

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«Не нужно обращать внимание на зеленый хвостик или зеленоватую кожуру — они не говорят о свежести мандарина», — добавили в ведомстве.