Специалисты Роскачества посоветовали чаще моргать за работой

Непрерывная фиксация зрения на мониторе приводит к «синдрому сухого глаза». Роговица пересыхает, что может привести к потере остроты зрения, усталости, расплывчатости, головной боли и другим неприятным последствиям. Поэтому эксперты рекомендуют чаще моргать при работе за компьютером. Помимо этого, необходимо обеспечить правильное освещение рабочего места — естественный свет на монитор должен падать сбоку, преимущественно слева.

В идеале при работе за компьютером нужно каждые 15-20 минут отводить глаза от монитора и около 10 секунд смотреть в окно или на отдаленные объекты. Через каждый час активной работы нужно давать глазам 15 минут отдыха.

Кроме того, важно чередовать сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями.

Еще одна важная рекомендация для работающих за компьютером — следить за осанкой в течение рабочего дня. Спина должна слегка опираться на спинку стула, локти согнуты под углом в 90 градусов, запястья должны комфортно лежать на столе.