    02 марта 2020, 21:33

    Специалисты развенчали миф о пользе омега-3 жирных кислот в профилактике рака

    Артур Блянихов

    Британские исследователи опровергли теорию о том, что омега-3 жирные кислоты полезны в профилактике онкологических заболеваний. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным информагентства, в ходе эксперимента одна часть добровольцев придерживалась обычного рациона питания, а другая употребляла омега-3 жирные кислоты. Выяснилось, что их полезные и вредные эффекты крайне малы. Осталось неясным, какое влияние они оказывают при поступлении в организм вместе с продуктами питания, в частности с жирной рыбой.