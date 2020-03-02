Специалисты развенчали миф о пользе омега-3 жирных кислот в профилактике рака

По данным информагентства, в ходе эксперимента одна часть добровольцев придерживалась обычного рациона питания, а другая употребляла омега-3 жирные кислоты. Выяснилось, что их полезные и вредные эффекты крайне малы. Осталось неясным, какое влияние они оказывают при поступлении в организм вместе с продуктами питания, в частности с жирной рыбой.