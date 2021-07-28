Специалисты рассказали, у кого ниже восприимчивость к коронавирусу

Эмоциональное состояние человека и психотип влияют на скорость выработки иммунитета к коронавирусу. Таким мнением поделился врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт рассказал, что иммунитет к коронавирусу обычно начинает вырабатываться сразу. Однако в редких случаях иммуноглобулины G появляются лишь спустя 2-3 месяца. Связано это с низкой скоростью реакции организма. Специалист отметил, что люди, которые от природы более подвижны, наделены также и быстрым иммунитетом. По этой причине скорость выработки антител у них выше.

«Более реактивный организм реагирует медленнее, но зато и все остальные процессы снижены. Замедленная реактивность приведет к тому, что болезнь будет развиваться медленнее. Соответственно, такой человек по-другому реагирует на коронавирус и на прививку против него», — отметил Нурисламов.

Специалист отметил, что темперамент человека сказывается на восприимчивости к болезням. Так, холерики быстрее заболевают, однако легче переносят болезнь. В то время как организм флегматиков реагирует на вирус медленнее, симптомы могут проявиться у человека значительно позже. Однако и ход болезни будет более продолжительным.