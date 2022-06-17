Специалисты рассказали, опасна ли для жителей Ростовской области лихорадка Ку

В Ростовской области местные врачи заверили, что жителям региона почти невозможно заразиться лихорадкой Ку. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что лихорадка Ку почти не лечится у животных, которые заражаются ею после укуса клеща. Она встречается у ветеринаров и скотоводов и не передается от человека к человеку.

Бактерии, вызывающие лихорадку, долго сохраняются в мясе и молоке зараженного животного, а также в пыли и навозе. Рекомендуется в качестве профилактики тщательно обрабатывать продукты питания и чаще мыть руки.